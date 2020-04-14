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Все больше стран мира смягчают карантин

Небольшими, но уверенными шагами в мире начинают справляться с COVID-19. В Германии более половины зараженных уже выздоровело. Это 64 000 человек.

Продовольственные рынки, точки продажи стройматериалов и автомойки заработали в Италии. В Австрии сегодня открываются тысячи магазинов непродовольственных товаров.

От тотальной изоляции решили отойти и в Испании. На фоне снижения смертности здесь возобновляют работу стройки и заводы.

Тем временем Япония впервые за месяц зарегистрировала самое масштабное снижение заражений за сутки - в полтора раза.

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