Все больше стран мира смягчают карантин

Небольшими, но уверенными шагами в мире начинают справляться с COVID-19. В Германии более половины зараженных уже выздоровело. Это 64 000 человек.



Продовольственные рынки, точки продажи стройматериалов и автомойки заработали в Италии. В Австрии сегодня открываются тысячи магазинов непродовольственных товаров.



От тотальной изоляции решили отойти и в Испании. На фоне снижения смертности здесь возобновляют работу стройки и заводы.



Тем временем Япония впервые за месяц зарегистрировала самое масштабное снижение заражений за сутки - в полтора раза.



