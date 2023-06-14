Эпоха доллара уходит: все больше стран переходят в торговле на нацвалюты

Глава Минфина США признала, что санкции заставляют государства планеты отказываться от доллара. Джанет Йеллен, правда, считает, что пока на Земле не существует инструмента эффективного обхода запретов и ограничений, которые налагает на своих противников американское начальство. Однако появление таких механизмов - лишь дело времени. И убедительные подтверждения опасениям Йеллен продолжают поступать из самых отдаленных уголков планеты.

Переход на юань происходит в области торговли нефтепродуктами. Кроме того, на ближайшем саммите БРИКС будет обсуждаться вопрос об отказе от доллара и о переходе во взаимной торговле на какое-то иное платежное средство. В общем, опасения главы американского Минфина - это не страх перед будущим, а паника, вызванная текущими событиями.