3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой
Украинское население все больше поддерживает идею проведения переговоров с Россией для завершения спецоперации. Об этом пишет Wall Street Journal.
Издание подчеркивает, что в западном обществе и в самом украинском царит усталость от боевых действий. Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить противостояние. При этом отмечается, что военные пока "скептически относятся к любой сделке с Россией". Так, 15 % военных и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все