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Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой

Украинское население все больше поддерживает идею проведения переговоров с Россией для завершения спецоперации. Об этом пишет Wall Street Journal.

Издание подчеркивает, что в западном обществе и в самом украинском царит усталость от боевых действий. Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить противостояние. При этом отмечается, что военные пока "скептически относятся к любой сделке с Россией". Так, 15 % военных и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.

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