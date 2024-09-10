Все больше украинцев поддерживают идею переговоров с Москвой

Издание подчеркивает, что в западном обществе и в самом украинском царит усталость от боевых действий. Многие, особенно молодые люди, готовы принять невыгодный для их страны договор, чтобы остановить противостояние. При этом отмечается, что военные пока "скептически относятся к любой сделке с Россией". Так, 15 % военных и ветеранов даже заявили о готовности поднять вооруженный протест, если Киев подпишет договор, с условиями которого они будут не согласны.