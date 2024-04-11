ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Все больше западных политиков сомневаются, в своем ли уме господин Макрон

Настало время для мира в Украине, в противном случае Западная Европа придет к разрухе и социальным беспорядкам. С таким предупреждением выступил лидер политического движения "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян. По его словам, французы устали от политики актера Эммануэля Макрона. После его заявления об отправке французских солдат в зону боевых действий все больше западных политиков вообще задались вопросом: в своем ли уме господин Макрон?

Я ожидаю от политика чего-то другого. В любом случае, я думаю, что многим французам надоело это кино. Сейчас наступило время мира, и если мы не хотим оказаться в руинах, крайне важно найти выход из этого конфликта. Украинский народ приносят в жертву. И пока мы по доверенности вливаем государственные деньги в покупку американского оружия, мы не помогаем украинцам защитить себя.
Николя Дюпон-Эньян, лидер движения "Вставай, Франция"

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все