Все больше западных политиков сомневаются, в своем ли уме господин Макрон

Я ожидаю от политика чего-то другого. В любом случае, я думаю, что многим французам надоело это кино. Сейчас наступило время мира, и если мы не хотим оказаться в руинах, крайне важно найти выход из этого конфликта. Украинский народ приносят в жертву. И пока мы по доверенности вливаем государственные деньги в покупку американского оружия, мы не помогаем украинцам защитить себя.

Николя Дюпон-Эньян, лидер движения "Вставай, Франция"