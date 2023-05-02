ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Все граждане Беларуси эвакуированы из Судана

Все 10 граждан Беларуси, остававшихся в Судане, эвакуированы в Москву. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел нашей страны, успешная эвакуация - результат совместной работы с российскими коллегами. Ранее в МИД подчеркивали, что Минск с крайней тревогой и обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации в Судане.

Конфликт в Судане

Стороны противостояния призывали проявлять сдержанность, обеспечить защиту гражданских лиц, дипломатических миссий в Хартуме, создать возможность для эвакуации иностранных граждан.

По данным Минздрава Судана, в ходе конфликта погибли 528 человек, более 4,5 тыс. ранены.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все