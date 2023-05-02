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Все граждане Беларуси эвакуированы из Судана
Все 10 граждан Беларуси, остававшихся в Судане, эвакуированы в Москву. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел нашей страны, успешная эвакуация - результат совместной работы с российскими коллегами. Ранее в МИД подчеркивали, что Минск с крайней тревогой и обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации в Судане.
Конфликт в Судане
Стороны противостояния призывали проявлять сдержанность, обеспечить защиту гражданских лиц, дипломатических миссий в Хартуме, создать возможность для эвакуации иностранных граждан.
По данным Минздрава Судана, в ходе конфликта погибли 528 человек, более 4,5 тыс. ранены.
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