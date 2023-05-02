Все граждане Беларуси эвакуированы из Судана

Все 10 граждан Беларуси, остававшихся в Судане, эвакуированы в Москву. Как говорится в сообщении Министерства иностранных дел нашей страны, успешная эвакуация - результат совместной работы с российскими коллегами. Ранее в МИД подчеркивали, что Минск с крайней тревогой и обеспокоенностью наблюдает за развитием ситуации в Судане.

