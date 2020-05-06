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Все меньше россиян поддерживают режим самоизоляции
Опрос социологических служб OMI и "Платформа" показал, что резко снизилось число россиян, которые поддерживают введение режима самоизоляции. Сейчас ограничения кажутся уместными только 47 процентам граждан, тогда, как месяц назад самоизоляцию поддерживали 62 процента россиян. Все меньше граждан страны-соседки надеются, что их вынужденное заключение завершится в мае. Треть опрошенных ждет, что ограничения снимут в июне, 16 процентов - что в июле. Тем временем глава "Роснано" Чубайс оценил вероятные потери России от карантинных мер и остановки всех видов экономической деятельности не в миллиарды, а в триллионы рублей.
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