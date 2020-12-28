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Все моряки затонувшего в Баренцевом море судна были гражданами России

Продолжаются поиски моряков с затонувшего в Баренцевом море российского рыболовецкого судна "Онега". Из 19 человек экипажа спасти удалось только двоих - остальных 17 пытаются отыскать суда и вертолеты МЧС. Шансов спасти кого-либо практически нет. Четырехметровые волны и 20-градусный мороз не оставляют на это надежд. Крушение судна случилось неподалеку от архипелага Новая Земля. Вопреки слухам, среди моряков не было иностранцев - все они были гражданами России. Причиной трагического инцидента стала штормовая погода. Из-за нее в момент поднятия рыболовного трала могло случиться опрокидывание судна. Вполне вероятно, что устойчивость корабля снизило также обледенение его корпуса. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело.

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