Все парки французской столицы вдоль Сены сегодня закроют

Причина - обильные дожди, из-за которых река вышла из берегов. Уровень воды достиг отметки в 4 метра 20 сантиметров. Затоплен ряд пирсов и прибрежных пешеходных зон. Городские власти предупреждают, что Париж может пострадать от повторения катастрофического наводнения января 1910 года. Тогда уровень воды в Сене поднялся до 8 метров 62 сантиметров. Были затоплены многие районы в центре города.



