3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Все парки французской столицы вдоль Сены сегодня закроют
Причина - обильные дожди, из-за которых река вышла из берегов. Уровень воды достиг отметки в 4 метра 20 сантиметров. Затоплен ряд пирсов и прибрежных пешеходных зон. Городские власти предупреждают, что Париж может пострадать от повторения катастрофического наводнения января 1910 года. Тогда уровень воды в Сене поднялся до 8 метров 62 сантиметров. Были затоплены многие районы в центре города.
Президент
Все
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
"Вы моя гордость" - Лукашенко наградил передовиков АПК Могилевской области
Лукашенко: Желающие развязать войну в Беларуси боятся нашего единства
Лукашенко отметил, что благодаря трудовому единству у белорусов есть независимость
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все