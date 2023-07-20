Российское Минобороны выдало предупреждение для кораблей, следующих в украинские порты. С 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в Украину, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. А страны, под флагами которых они плывут, вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявлены временно опасными для судоходства.