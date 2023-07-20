ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Все суда в акватории Черного моря, которые идут в Украину, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов

Российское Минобороны выдало предупреждение для кораблей, следующих в украинские порты. С 20 июля все суда в акватории Черного моря, которые идут в Украину, будут считаться потенциальными перевозчиками военных грузов. А страны, под флагами которых они плывут, вовлеченными в конфликт на стороне Киева. Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод объявлены временно опасными для судоходства.

В Украине не придумали ничего лучшего, как практически полностью повторить заявление российской стороны. С полуночи 21 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов России, будут рассматриваться Киевом как перевозящие грузы военного назначения "со всеми соответствующими рисками".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все