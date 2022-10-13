Все продается! Инвесторы из США скупают британские компании

Американцы спешат воспользоваться моментом. Инвесторы из США активно скупают британские компании на фоне ослабления фунта, информирует Financial Times. В публикации отмечается: "Падение стоимости фунта означает, что все в Великобритании продается". Эксперты уточняют: ослабление валюты произошло на фоне налоговых реформ, инициированных правительством во главе с премьером Лиз Трасс. По данным газеты, в последние недели курс фунта торговался по отношению к доллару США на рекордно низких уровнях с 80-х годов.