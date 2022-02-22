Все звенья одной цепи наркокурьеров - 24 уголовных дела за незаконный оборот наркотиков

Чтобы установить все звенья одной цепи, зачастую может потребоваться не один месяц. В Карелии в прошлом году полицейские задержали 4 наркокурьера, которые доставляли дурманы для розничной торговли. Далее была установлена еще пара участников криминальной схемы.

Выяснилось, что двое ранее судимых жителей Питера реализовывали через интернет-маркет запрещенные вещества уже оптовыми партиями. Для их хранения напарники арендовали в Ленобласти дом, а также хозпостройки, которые отвели под склад. Оперативники место ИКС обнаружили, как и товар. Это синтетика и растительные дурманы общим весом свыше 30 кило. В дополнение нашли силовики полмиллиона рублей, а также незарегистрированный пистолет. В отношении фигурантов возбуждено 24 уголовных дела за незаконный оборот наркотиков. Сообщники заключены под стражу.