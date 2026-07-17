Всемирная конференция по ИИ проходит в Шанхае

В Шанхае начала работу Всемирная конференция по искусственному интеллекту. Белорусскую делегацию возглавляет министр связи и информатизации Кирилл Залесский.

Это уникальная площадка для обмена опытом в области развития ИИ. Запланировано более 140 тематических форумов, которые объединят почти 1,5 тыс. участников.

Внимание к теме развития ИИ на самом высоком уровне. Среди гостей - генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, главы правительств и руководители министерств разных стран. С программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпинь.

Накануне конференции была учреждена Всемирная организация сотрудничества в области искусственного интеллекта. В составе учредителей почти 30 государств, в том числе и Беларусь. Согласно подписанному документу, структура станет независимой межправительственной международной организацией со штаб-квартирой в Шанхае. Организация будет отстаивать цели Устава ООН, будет привержена широким консультациям и совместному вкладу для общего блага, а также будет придерживаться подхода, ориентированного на человека. Сама цель создания такой структуры предельно ясна - содействие международному сотрудничеству и глобальному управлению в области ИИ. Важно, чтобы искусственный был полезным, безопасным и справедливым.

Работает и выставка достижений в области ИИ. Впервые в истории всемирной конференции ее площадь превысит 100 тыс. кв. м, а участие в экспозиции примут более 1100 предприятий.