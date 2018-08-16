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Всемирная конференция робототехники проходит в Пекине

Самые лучшие, умные, красивые роботы. Всемирная конференция робототехники проходит в Пекине. Разнообразие представленных в китайской столице экспонатов поражает: эти машины танцуют и поют, наводят порядок, принимают заказы и даже тушат пожары. Помимо экспозиции запланированы соревнования роботов в различных категориях.

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