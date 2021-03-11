Всемирная организация здравоохранения фиксирует рост заболеваемости COVID-19

Количество инфицированных увеличилось на 2 % за неделю и составило 2,7 миллионов. Сильнее всего рост заболеваемости ощущается в Африке, Восточном Средиземноморье и Европе. Наиболее высокие темпы распространения COVID в Бразилии - там количество заболевших за сутки увеличилось почти на 80 тысяч человек. Кроме того, обнаружились новые данные о так называемом британском штамме коронавируса - он на 64 % смертоноснее обычного. Если быстро не привить в Европе достаточно много людей, осенью придется восстанавливать ограничения, предостерегают эксперты.