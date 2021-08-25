Всемирная продовольственная программа ООН: жители Афганистана могут вскоре столкнуться с голодом

Эпицентром миграционного кризиса сейчас является и Афганистан. Позорно бежав, власти США и блок НАТО обрекли страну на новые - куда более страшные испытания. Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом. По информации Всемирной продовольственной программы ООН, число людей, идущих навстречу голодной смерти, резко выросло до 14 миллионов. Оставшиеся в Афганистане жители могут вскоре столкнуться с голодом из-за конфликта, засухи и пандемии коронавируса. Об этом заявляет Всемирная продовольственная программа ООН.



В следующем месяце в Афганистане начнут заканчиваться запасы продовольствия. Если помощь не поступит до зимы, то голодная смерть угрожает четырем миллионам афганцев!

Видимо именно поэтому Всемирный банк и Евросоюз заморозили финансовую помощь Афганистану. Выходит, что коллективный Запад, развернувший 20-летнюю афганскую кампанию, не намерен брать на себя ни малейшей ответственности за судьбы этих людей. На что хватает западных правозащитников - так только на стандартные призывы о соблюдении права.