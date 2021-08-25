ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Всемирная продовольственная программа ООН: жители Афганистана могут вскоре столкнуться с голодом

Эпицентром миграционного кризиса сейчас является и Афганистан. Позорно бежав, власти США и блок НАТО обрекли страну на новые - куда более страшные испытания. Более трети жителей Афганистана могут столкнуться с голодом. По информации Всемирной продовольственной программы ООН, число людей, идущих навстречу голодной смерти, резко выросло до 14 миллионов. Оставшиеся в Афганистане жители могут вскоре столкнуться с голодом из-за конфликта, засухи и пандемии коронавируса. Об этом заявляет Всемирная продовольственная программа ООН.

В следующем месяце в Афганистане начнут заканчиваться запасы продовольствия. Если помощь не поступит до зимы, то голодная смерть угрожает четырем миллионам афганцев!
Видимо именно поэтому Всемирный банк и Евросоюз заморозили финансовую помощь Афганистану. Выходит, что коллективный Запад, развернувший 20-летнюю афганскую кампанию, не намерен брать на себя ни малейшей ответственности за судьбы этих людей. На что хватает западных правозащитников - так только на стандартные призывы о соблюдении права.


Изображение

Европа уходит от коллективной ответственности


Как же соблюдение Конвенции о статусе беженцев? Большинство стран ЕС сегодня открыто противятся провозглашенным международным законам. Акции протеста против депортации мигрантов прошли накануне в Вене. Люди выразили возмущение позицией канцлера страны Себастьяна Курца, который заведомо отказался пускать в страну потенциальных афганских беженцев.


Эвакуация из Кабула продолжается


По-прежнему крайне напряженной остается ситуация вокруг кабульского аэропорта, хотя темпы эвакуации ускорились. Главной проблемой остается тот факт, что многие иностранцы разбросаны по Кабулу - связи с ними нет, и добраться до самолетов не получается. Представители "Талибана" еще раз напомнили: согласно договоренности, после 31 августа покидать Афганистан будет запрещено. А значит, осталось 6 дней.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все