Всемирные игры человекоподобных роботов прошли в Пекине

Краткий пересказ от ИИ

В Пекине завершились II Всемирные игры человекоподобных роботов. В 2026 году программу расширили до 5 дней и более полусотни дисциплин, в которых и демонстрировали свои навыки роботы.

Соревнования, по заявлению организаторов, призваны показать огромный потенциал современных разработок.

Пекин объединил любителей современных технологий

Кто быстрее, выше и сильнее среди человекоподобных роботов - проверяли на национальном конькобежном стадионе Китая. Вторые по счету соревнования привлекли команды из более чем 15 стран, а всего участников насчитывалось около 2 тыс. единиц человекоподобных роботов.

В 2026 году рекордами роботы удивляли в беге, боксе, футболе, боевых искусствах и не только. Игры задуманы как полигон для оценки прогресса, чтобы наглядно показать реальное развитие технологий. Один из тысячи примеров - робот-баскетболист команды пекинского университета.

"Робот, которого мы сделали, предназначен для бросков мяча в корзину. Он может находиться в разных позициях внутри трехочковой линии и выполнять бросок стандартным движением. Сейчас его точность уже выше, чем у обычного человека, он приближается к уровню профессиональных спортсменов, - рассказал И Лян Лю, инженер по развитию искусственного интеллекта пекинского университета (Китай). - Сама конструкция робота - это одно, но мы также разрабатываем алгоритмы на базе ИИ. Он использует зрение для определения положения кольца и своего собственного положения, мы применили алгоритмы обучения, чтобы он сам решал, как выполнить бросок".

Роботы показывают внушительные результаты

Пятидневные игры доказали высокий потенциал робототехнической отрасли. Так, в забеге на 100 метров китайский робот показал на финише время 8,64 сек., побив мировой человеческий рекорд.

Помимо серии спортивных испытаний, соревнования включали сценарные конкурсы, приближенные к реальным условиям: от заводов до логистики и сферы услуг. Практические навыки машин проверяют с помощью забивания гвоздей или распаковки коробок.

За зрелищностью всемирных игр скрывалась проверка физической конструкции роботов и систем управления, включая мощность, отзывчивость модулей, программы для планирования движений. Увидеть своими глазами технологические возможности за эти дни захотели тысячи жители и гостей китайской столицы.

"Мне интересны новые вещи, а если интересно, хочется посмотреть, до чего они дойдут, как будут развиваться. Обязательно они будут полезны. Рано или поздно это случится. Постепенно с развитием они все станут практичными", - поделился посетитель Всемирных игр.

"Я пришла сюда провести время с детьми. Нам нужно, чтобы дети чувствовали силу технологий. Это очень интересно, это принесет огромные перемены для всего мира. Эти технологии очень полезны. Молодому поколению важно чувствовать эту тенденцию", - рассказала еще одна посетительница.

Соревнуясь, устремляться в будущее - слоган Игр человекоподобных роботов. Каждая бегущая, прыгающая или сражающаяся машина - воплощение человеческих способностей и знаний.

Здесь, в столице Поднебесной, уверены, что подобные соревнования делают технологичное будущее все ближе.