ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Всемирный банк готов выделить 12 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19

Еще более 8 миллиардов планирует потратить на это конгресс США. Рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.


11 жертв COVID-19 в США

В США от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умерли еще 2 человека. Общее число жертв возросло до 11. В 16 штатах инфицированы 150 человек. При этом в Калифорнии был зафиксирован первый смертельный случай. В штате ввели режим ЧС.


285 случаев заражения COVID-19 во Франции

Во Франции медики зафиксировали 285 случаев заражения коронавирусом, а в Швеции инфицированных свыше 50.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все