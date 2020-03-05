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Всемирный банк готов выделить 12 миллиардов долларов на борьбу с COVID-19
Еще более 8 миллиардов планирует потратить на это конгресс США. Рост мировой экономики в 2020 году замедлится из-за распространения коронавируса. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
11 жертв COVID-19 в США
В США от осложнений, которые были вызваны COVID-19, умерли еще 2 человека. Общее число жертв возросло до 11. В 16 штатах инфицированы 150 человек. При этом в Калифорнии был зафиксирован первый смертельный случай. В штате ввели режим ЧС.
285 случаев заражения COVID-19 во Франции
Во Франции медики зафиксировали 285 случаев заражения коронавирусом, а в Швеции инфицированных свыше 50.
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