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Всемирный банк: мировая экономика вступила в товарный шок
Мировая экономика вступила в эпоху сильнейшего с 70-х годов товарного шока - сообщают эксперты Всемирного банка. Причина - повышение цен на энергоносители, продовольственные товары и металлы. Согласно авторитетному прогнозу, в текущем году энергоносители подорожают более чем на 50 %, неэнергетические товары - почти на 20 %.
Подорожает и газ, в Европе ожидается повышение цены на 111 %. За этим последует подорожание удобрений почти на 70 %, а это в свою очередь приведет к росту стоимости сельхозпродукции.
Цены на продовольствие вырастут почти на 23 %.
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