Всемирный банк: мировая экономика вступила в товарный шок

Мировая экономика вступила в эпоху сильнейшего с 70-х годов товарного шока - сообщают эксперты Всемирного банка. Причина - повышение цен на энергоносители, продовольственные товары и металлы. Согласно авторитетному прогнозу, в текущем году энергоносители подорожают более чем на 50 %, неэнергетические товары - почти на 20 %.

Подорожает и газ, в Европе ожидается повышение цены на 111 %. За этим последует подорожание удобрений почти на 70 %, а это в свою очередь приведет к росту стоимости сельхозпродукции.