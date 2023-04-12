3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Всемирный банк объявил о гранте в $200 млн на восстановление энергетической инфраструктуры Украины
Всемирный банк объявил о выделении гранта в размере $200 млн с возможностью дополнительного финансирования для доведения этой суммы до $300 млн. Об этом сообщает ТАСС.
"Дополнительное финансирование в размере до $300 млн предполагается получить от партнеров в виде грантов и других видов вкладов по мере расширения масштабов проекта", - говорится в заявлении организации.
Поясняется, что выделенные средства будут направлены на "закупку критически важного оборудования для срочного ремонта инфраструктуры по передаче электроэнергии и отопления", включая автотрансформаторы, распределительные устройства, оборудование для релейной защиты энергетических систем, а также мобильные отопительные котельные.
Фото:© AFP
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов