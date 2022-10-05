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Всемирный банк прогнозирует рецессию в экономике европейских и центральноазиатских стран

На Западе действия политиков все более хаотичны, а в обществе растерянность и недоверие. На фоне дефицита энергии из-за собственной недальновидной политики Всемирный банк прогнозирует рецессию в экономике европейских и центральноазиатских стран уже этой зимой. Как отмечают эксперты, запасы скоро закончатся и никакой импорт энергосырья из США не поможет.

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