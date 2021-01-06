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Всемирный банк: Рост мировой экономики в 2021 году составит всего 4 %

Сегодня Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики в 2021 году. Он составит всего 4 %. В 2020 году мировая экономика пережила спад до 4,3 %, восстановление будет идти медленно, если правительства стран не предпримут решительных действий по сдерживанию пандемии и осуществлению реформ, способствующих росту инвестиций. Приоритетные политические задачи на ближайшее время, как отмечается в докладе, - это обуздание распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин.

В Украине в 2021 году рост ВВП за год составит всего 3 %. Между тем страна должна погасить долг перед МВФ в размере почти 1 миллиард 700 миллионов долларов. А в 2022 году Киев должен заплатить фонду уже более 2 миллиардов. Эксперты предрекают возможность наступления дефолта в стране, особенно на фоне пандемии.

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