Всемирный банк: Рост мировой экономики в 2021 году составит всего 4 %

Сегодня Всемирный банк опубликовал прогноз роста мировой экономики в 2021 году. Он составит всего 4 %. В 2020 году мировая экономика пережила спад до 4,3 %, восстановление будет идти медленно, если правительства стран не предпримут решительных действий по сдерживанию пандемии и осуществлению реформ, способствующих росту инвестиций. Приоритетные политические задачи на ближайшее время, как отмечается в докладе, - это обуздание распространения COVID-19 и обеспечение оперативного и широкомасштабного внедрения вакцин.