Всемирный банк ухудшил прогноз на будущий год: темпы роста мирового ВВП оцениваются теперь в 2,9 %

Разрыв логистических цепочек, неурожай, рост цен на энергоносители, запрет и прекращение экспорта удобрений Беларусью и Россией - все это в совокупности может иметь катастрофические последствия для человечества в целом.

Всемирный банк ухудшил свой прогноз на будущий год: темпы роста мирового ВВП оцениваются теперь в 2,9 %. Эксперты предлагают не обманываться тем фактом, что номинально рост сохранится. В отношении двух третей государств мира прогноз ухудшен. При этом статистику роста валового продукта в мире обеспечит главным образом Китай.



В большинстве же развитых государств следует ожидать рецессии. Всемирный банк говорит о так называемом "идеальном шторме": все негативные экономические факторы переплелись и усугубляют друг друга. Политический класс Европы все отчетливее представляет себе эти перспективы, правда, говорить об этом отваживаются немногие.



Между прочим, в мире формируется новая "Большая восьмерка" из России и ее партнеров. Суммарный ВВП этой группы почти на четверть превышает показатель старой "Восьмерки". Анализ ситуации провел спикер Госдумы Вячеслав Володин.



Новую "Восьмерку" формируют Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Турция, Мексика, Иран. Сложилась такая ситуация из-за нежелания и неумения Вашингтона выстраивать равноправный диалог. Наоборот, главный принцип - решать свои проблемы за счет других.



В этом Байдену нет равных. Чудовищную инфляцию, которая загоняет рядовых американцев в пропасть, он объяснил "путинским налогом".



Майские данные об инфляции в США показали 40-летний рекорд!



Оказывается, это коварный Путин заставляет американцев все больше платить за топливо и продукты питания! Со слов Байдена получается, что Кремль фактически управляет американской экономикой.



Перекладывать ответственность за свои экономические промахи на Россию у Джо явно не получается. Рейтинг Байдена продолжает снижаться. Сегодня его поддерживает не более 33 % населения.

