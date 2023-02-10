Всемирный банк выделит Турции $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после землетрясения

В Турции растет число жертв землетрясения - статистика обновляется буквально ежечасно. На данный момент известно более чем о 18 тысячах погибших, раненых - почти 73 тысячи. В соседней Сирии погибли, по некоторым данным, свыше 3 тысяч человек. Поисково-спасательные работы не прекращаются, выживших находят даже на пятые сутки.

Так, сегодня из-под завалов 10-этажного дома в Диярбакыре достали 9-летнего мальчика и его мать, которые лежали под грудой бетона. А в Газиантэпе спасли 17-летнего подростка - он провел под обломками 94 часа. Более 6 с половиной тысяч зданий в Турции превратились в руины, без крова - сотни тысяч человек, их размещают в палаточных городках. Также турецкие пляжные курорты за пределами зоны землетрясения открывают гостиничные номера для эвакуированных.