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Всемирный банк выделит Турции $1,78 млрд для оказания помощи и восстановления после землетрясения
В Турции растет число жертв землетрясения - статистика обновляется буквально ежечасно. На данный момент известно более чем о 18 тысячах погибших, раненых - почти 73 тысячи. В соседней Сирии погибли, по некоторым данным, свыше 3 тысяч человек. Поисково-спасательные работы не прекращаются, выживших находят даже на пятые сутки.
Так, сегодня из-под завалов 10-этажного дома в Диярбакыре достали 9-летнего мальчика и его мать, которые лежали под грудой бетона. А в Газиантэпе спасли 17-летнего подростка - он провел под обломками 94 часа. Более 6 с половиной тысяч зданий в Турции превратились в руины, без крова - сотни тысяч человек, их размещают в палаточных городках. Также турецкие пляжные курорты за пределами зоны землетрясения открывают гостиничные номера для эвакуированных.
Общий масштаб бедствия пока не определен, однако Всемирный банк уже обещал выделить Анкаре миллиард 780 миллионов долларов для оказания помощи и восстановления после землетрясения.
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