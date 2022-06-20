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Всемирный день беженцев отмечают 20 июня

20 июня - Всемирный день беженцев, и мир встречает его с сильнейшим миграционным потоком в Европе за последние десятилетия. Не последнюю роль в создании глобального кризиса играют главные демократы. Так, к примеру, более 6 миллионов человек были изгнаны из своих домов после 20 лет военной операции НАТО в Афганистане.

Главной головной болью европейцев стали в последние месяцы украинцы. Миллионы жителей оказались перемещенными в страны ЕС. Однако содержать их становится все труднее, учитывая экономический кризис. Теперь члены объединений определяются со своей дальнейшей стратегией. В странах, где нужна дешевая рабочая сила, их хотят интегрировать в общество. Где содержать людей слишком дорого, рассматривается репатриация или даже вовсе переселение в третьи африканские страны.

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