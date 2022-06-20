Всемирный день беженцев отмечают 20 июня

20 июня - Всемирный день беженцев, и мир встречает его с сильнейшим миграционным потоком в Европе за последние десятилетия. Не последнюю роль в создании глобального кризиса играют главные демократы. Так, к примеру, более 6 миллионов человек были изгнаны из своих домов после 20 лет военной операции НАТО в Афганистане.