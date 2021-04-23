Всемирный рекорд Гиннесса поставили буддийские монахи

Они расположили 330 тысяч свечей в форме Будды. Мероприятие прошло в рамках церемонии медитации, которая в этом году, к слову, совпала с Днем Земли. Пылающее изображение из-за пандемии желающие могли увидеть только онлайн. К слову, сертификат о мировом рекорде монахи получили тоже через интернет.