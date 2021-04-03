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Всенощная служба в соборе Святого Петра

Храм Гроба Господня открыли специально для пасхальной службы

В Великую субботу духовенство и верующие собрались в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Он был закрыт для посещений с июля прошлого года, однако к святому празднику его открыли.

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