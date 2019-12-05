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Всеобщая забастовка парализовала Францию

Во Франции многокилометровые пробки из-за всеобщей забастовки. В столичном регионе Иль-де-Франс автомобильные заторы растянулись на 550 километров! И это неудивительно: общественный транспорт в стране сегодня парализован. В Париже закрыты 11 линий метро, практически не ходят пригородные электрички, с перебоями работают аэропорты и железнодорожные вокзалы. Остановился наземный городской транспорт. Ожидается, что к протестной акции присоединятся таксисты и водители скорой помощи. В общей сложности - до миллиона человек.


Бессрочная забастовка уже обещает стать одной из самых масштабных в истории

Она направлена против пенсионной реформы в стране. По всей Франции заявлено 245 манифестаций. Усилены меры безопасности из-за возможных беспорядков. Посольство Беларуси в Париже рекомендует гражданам временно воздержаться от поездок во Францию.

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