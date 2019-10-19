Всеобщая забастовка. Протесты в Барселоне не утихают

Очередную жаркую ночь пережила Барселона. Пострадавших в ходе неутихающих протестов уже почти сотня. Десятки человек задержаны. Прошедшая в пятницу всеобщая забастовка, на которую также стягивались толпы людей из соседних городов, вновь переросла в бои с полицией.



Правоохранители пустили в ход слезоточивый газ и впервые за время митингов водометы.