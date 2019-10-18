Всеобщая забастовка в Барселоне

Ко всеобщей забастовке готовится сегодня Барселона. Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Городской транспорт практически замрет, уже отменены несколько десятков авиарейсов. Забастовка станет продолжением многодневных митингов против приговоров политикам - организаторам референдума о независимости. К столице Каталонии стекаются пять многотысячных колонн из соседних городов. Этой ночью в центре города опять прошли беспорядки. Полиция пыталась не допустить столкновения сторонников независимости и крайне правых. Избежать погромов не удалось. Недовольные опять жгли фаеры, били витрины и вступали с драку с полицией.