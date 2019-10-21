Всеобщую забастовку объявили сегодня ливанские профсоюзы

Они решили поддержать митингующих в Бейруте. Демонстранты требуют отправить в отставку правительство и провести досрочные парламентские выборы, а также наказать коррупционеров. По данным местных СМИ, в акциях протеста вчера приняли участие более полутора миллиона человек. Это рекордное число со времен "революции кедров" 14 лет назад.



