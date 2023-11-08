Президент Еврокомиссии объявила, что вскоре начнутся переговоры о вступлении в ЕС Украины и Молдовы. Случилось это после того, как ОБСЕ отметила массовые нарушения в ходе голосования на местных и муниципальных выборах в Молдове. Что же касается Украины, тут Урсула фон дер Ляйен заявила о выполнении Киевом предъявленных к нему требований на 90 %. Речь - о реформе судебной системы, структур госуправления, а также борьбе с коррупцией. На сайте Еврокомиссии появился даже документ, где перечислялись успехи Украины: в большинстве случаев о "значительном потенциале", который не удалось реализовать в условиях вооруженного конфликта. С коррупцией все тоже крайне неоднозначно: только за последнюю неделю обнаружились хищения из бюджета Минобороны Украины на сумму в 250 миллионов долларов! Причем уголовное дело против экс-министра Резникова так и не возбуждено. Судя по всему, Киев и Кишинев награждают не за реальные достижения, а за пресловутый "потенциал реформ". Хотя, награждают лишь переговорами, которые, как и потенциал, могут иметь результатом полный пшик.