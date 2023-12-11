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Вслед за Польшей и Словакией протесты на границе с Украиной начали венгерские дальнобойщики
Венгерские дальнобойщики, как обещали, начали протесты на границе с Украиной. Перекрыт пункт пропуска в городе Захонь. Требования те же: отменить преференции для украинских перевозчиков, которые фактически отбирают работу у местных. Последние - на грани разорения.
О продолжении блокады объявили сегодня и словацкие автоперевозчики. В Польше протесты идут уже месяц. Как сообщает Associated Press, на границе заблокированы 200 пикапов, комплектующие для беспилотников и другое оборудование для ВСУ. При этом протестующие настаивают, что они не тормозят военные перевозки или гуманитарную помощь.
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