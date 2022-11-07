3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вслед за Twitter: Meta планирует сократить тысячи сотрудников
Американская технологическая корпорация Meta Platformsпланирует начать полномасштабное сокращение персонала, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету TheWall Street Journal.
Meta Platformsпланирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, что может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии.
Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на 9 ноября.
В Metaинформацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Лукашенко поздравил народную артистку СССР Александру Пахмутову с 95-летием
Александр Лукашенко поздравил Короля Камбоджи Нородома Сихамони с Днем независимости
Лукашенко аграриям на "Дожинках" в Полоцке: Вы - основа нашей жизни и основа нашей безопасности
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов