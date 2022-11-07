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Вслед за Twitter: Meta планирует сократить тысячи сотрудников

Вслед за Twitter: Meta планирует сократить тысячи сотрудников

Американская технологическая корпорация Meta Platformsпланирует начать полномасштабное сокращение персонала, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету TheWall Street Journal.

Meta Platformsпланирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, что может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии.

Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на 9 ноября.

В Metaинформацию о возможных увольнениях газете комментировать отказались.

Фото:pixabay.com

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