Вслед за Twitter: Meta планирует сократить тысячи сотрудников

Meta Platformsпланирует начать полномасштабные увольнения на этой неделе, что может стать одним из крупнейших сокращений технологических рабочих мест в индустрии после стремительного роста во время пандемии.

Пока не известно, сколько человек из общей численности в более чем 87 тысяч сотрудников останутся без работы, но собеседники издания говорят о тысячах потенциальных сокращенных. Объявление о сокращениях запланировано на 9 ноября.