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Вслед за жидким топливом в Литве цены поднялись и на древесину
Литовцы пожинают плоды бездумной политики своих властей. Вслед за жидким топливом цены поднялись и на древесину. Если раньше малый поддон стоил всего 150 евро, то сейчас за него придется отдать около 200. Половина заказов идет в лизинг с оплатой в три приема. Самые отчаянные настроены разбирать старые дома - все ради экономии. Сейчас, признается Министерство охраны окружающей среды, отопительной древесины в стране дефицит. И все из-за собственноручно введенных санкций.
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