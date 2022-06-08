Вслед за жидким топливом в Литве цены поднялись и на древесину

Литовцы пожинают плоды бездумной политики своих властей. Вслед за жидким топливом цены поднялись и на древесину. Если раньше малый поддон стоил всего 150 евро, то сейчас за него придется отдать около 200. Половина заказов идет в лизинг с оплатой в три приема. Самые отчаянные настроены разбирать старые дома - все ради экономии. Сейчас, признается Министерство охраны окружающей среды, отопительной древесины в стране дефицит. И все из-за собственноручно введенных санкций.

