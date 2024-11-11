Вспышка на солнце украсит новогоднюю ночь северным сиянием

Две вспышки на Солнце зафиксированы 29 декабря, сообщает Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Об этом пишет портал "Смартпресс".

Это может привести к полярным сияниям. По оценке ученых, на широтах Санкт-Петербурга их вероятность составляет около 50 %, на широтах Москвы - около 20 %. Согласно расчетам, выбросы массы от вчерашнего взрыва достигнут Земли в середине дня 31 декабря, вызвав полярные сияния, которые могут наблюдаться и в новогоднюю ночь.

В 07:14 и 07:31 30 декабря на Солнце произошли еще две вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска. С этой зоны возможно влияние на Землю.