Вспышка COVID-19 среди нацгвардейцев

Кризис системы ощутили на себе и нацгвардейцы, которых, наигравшись в инаугурацию, как старых оловянных солдатиков бросили в гараж. Более 150 из них заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters. Вспышка инфекции, судя по всему, была вызвана неспособностью солдат соблюдать дистанцию. В день инаугурации в Вашингтоне опасались крупных беспорядков и повторного штурма Капитолия. Для защиты в город согнали около 25 тысяч нацгвардейцев.