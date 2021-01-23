3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Вспышка COVID-19 среди нацгвардейцев
Кризис системы ощутили на себе и нацгвардейцы, которых, наигравшись в инаугурацию, как старых оловянных солдатиков бросили в гараж. Более 150 из них заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters. Вспышка инфекции, судя по всему, была вызвана неспособностью солдат соблюдать дистанцию. В день инаугурации в Вашингтоне опасались крупных беспорядков и повторного штурма Капитолия. Для защиты в город согнали около 25 тысяч нацгвардейцев.
Куда деть солдат?
Большинство силовиков по-прежнему находятся в городе. Американские власти до сих пор опасаются набегов сторонников Трампа. Вот только размещать нацгвардейцев, видимо, некуда. И тут отель Дональда Трампа любезно открыл свои двери. В сети появились кадры, на которых солдаты расположились в лобби башни Трампа.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов