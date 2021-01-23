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Вспышка COVID-19 среди нацгвардейцев

Кризис системы ощутили на себе и нацгвардейцы, которых, наигравшись в инаугурацию, как старых оловянных солдатиков бросили в гараж. Более 150 из них заразились коронавирусом. Об этом сообщает агентство Reuters. Вспышка инфекции, судя по всему, была вызвана неспособностью солдат соблюдать дистанцию. В день инаугурации в Вашингтоне опасались крупных беспорядков и повторного штурма Капитолия. Для защиты в город согнали около 25 тысяч нацгвардейцев.

Куда деть солдат?

Большинство силовиков по-прежнему находятся в городе. Американские власти до сих пор опасаются набегов сторонников Трампа. Вот только размещать нацгвардейцев, видимо, некуда. И тут отель Дональда Трампа любезно открыл свои двери. В сети появились кадры, на которых солдаты расположились в лобби башни Трампа.

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