Вспышка холеры в Ливане: за 48 часов выявили 80 заболевших

Ливане вспышка холеры. Число случаев заражения опасным заболеванием за последние два дня увеличилось до 169. Всего за 48 часов выявили еще 80 заболевших. По сообщениям Минздрава страны, провинция Аккар является главным очагом заражения. В начале месяца здесь зарегистрировали первый случай холеры за последние 30 лет. С начала вспышки погибли 5 человек. Летальный исход объясняют запоздалым обращением заболевших к врачам.