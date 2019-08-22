Вспышка листериоза в Испании

В королевстве объявили санитарную тревогу. В Андалусии и Каталонии зарегистрировано уже 150 заболевших с подтвержденным диагнозом. Госпитализированы свыше 50 человек. Одна 90-летняя женщина умерла. Предполагается, что источником распространения инфекции был мясной рулет производства севильской компании. Листериоз - смертельно опасная инфекция, поражающая нервную систему человека.