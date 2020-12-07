Вспышка неизвестной болезни в Индии

В Индии зафиксирована вспышка новой болезни. Госпитализированы более 350 человек. Один скончался. Пациенты жалуются на головокружение, внезапные обмороки, пену изо рта и дрожь. Сейчас специалисты и пытаются установить причину недомогания. При этом результаты на COVID оказались отрицательными. Эксперты не исключают, что могло произойти массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов. Образцы воды и продуктов питания отправлены на экспертизу. Отметим, все случаи зарегистрированы в одном городе.