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Вспышка неизвестной болезни в Индии
В Индии зафиксирована вспышка новой болезни. Госпитализированы более 350 человек. Один скончался. Пациенты жалуются на головокружение, внезапные обмороки, пену изо рта и дрожь. Сейчас специалисты и пытаются установить причину недомогания. При этом результаты на COVID оказались отрицательными. Эксперты не исключают, что могло произойти массовое заражение в результате загрязнения воздуха или из-за употребления недоброкачественных продуктов. Образцы воды и продуктов питания отправлены на экспертизу. Отметим, все случаи зарегистрированы в одном городе.
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