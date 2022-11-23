Вспышка птичьего гриппа в Японии

Третья с осени вспышка птичьего гриппа случилась в японской префектура Кагава, передает информагентство Киодо, пишетSputnik.



Из-за выявления очень заразного штамма птичьего гриппа на одной из ферм придется уничтожить птицу и на соседних двух хозяйствах неподалеку, так как их сотрудники друг с другом контактировали и регулярно посещали соседские фермы.



Из-за вируса придется уничтожить примерно 34 тысячи кур.

В регионе введен карантин в радиусе трех километров от зоны выявления очага инфекции, кур и яйца в пределах 10-километровой зоны вывозить нельзя. В общей сложности с начала первой вспышки в Японии было уничтожено около 2,5 млн кур.



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