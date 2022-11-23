ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Вспышка птичьего гриппа в Японии

Вспышка птичьего гриппа в Японии

Третья с осени вспышка птичьего гриппа случилась в японской префектура Кагава, передает информагентство Киодо, пишетSputnik.

Из-за выявления очень заразного штамма птичьего гриппа на одной из ферм придется уничтожить птицу и на соседних двух хозяйствах неподалеку, так как их сотрудники друг с другом контактировали и регулярно посещали соседские фермы.

Из-за вируса придется уничтожить примерно 34 тысячи кур.
В регионе введен карантин в радиусе трех километров от зоны выявления очага инфекции, кур и яйца в пределах 10-километровой зоны вывозить нельзя. В общей сложности с начала первой вспышки в Японии было уничтожено около 2,5 млн кур.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все