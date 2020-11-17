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Вспышка птичьего гриппа во Франции
Во Франции зафиксироваливспышку птичьего гриппа. Штамм H5N8 обнаружили в Верхней Корсике после падежадомашней птицы в одном из зоомагазинов. Ее пришлось усыпить. Вспышки птичьего гриппа и на однойиз птицеферм Дании. Там уничтожено 25 тысяч цыплят. На три месяца прекращаютэкспорт мяса птицы и яиц в страны за пределами Евросоюза. А ранее в Даниибыли уничтожены несколько миллионов норок из-за коронавируса.
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