Вспышка вируса Эбола признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного масштаба

Вспышка вируса Эбола признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



Эта классификация присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме - крупном городе Конго - с населением 2 миллиона человек. Это крупный транспортный узел страны. Всего в Конго за год зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения вирусом Эбола. Большинство заразившихся скончались.