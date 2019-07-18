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Вспышка вируса Эбола признана ВОЗ чрезвычайной ситуацией международного масштаба

Вспышка вируса Эбола признана Всемирной организацией здравоохранения чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

Эта классификация присвоена лихорадке после того, как в течение недели она распространилась в Гоме - крупном городе Конго - с населением 2 миллиона человек. Это крупный транспортный узел страны. Всего в Конго за год зафиксировано более 2,5 тысячи случаев заражения вирусом Эбола. Большинство заразившихся скончались.

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