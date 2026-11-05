Встреча ЕС, Великобритании и США по Украине завершилась безрезультатно

В Брюсселе безрезультатно завершилась встреча представителей ЕС, Великобритании, Украины, США и Всемирного банка. Делегации этих стран и организаций должны были обсудить перспективы мирного урегулирования в Украине и послевоенного восстановления страны.

Камнем преткновения, вполне ожидаемо, стали деньги - вернее, их отсутствие. Европейцы, как сообщается, потратили на Украину 230 млрд евро и хотели бы финансовое бремя не столько разделить, сколько переложить на чьи-либо плечи. Британия, Канада и тот же Всемирный банк нести подобные расходы не готовы.

Между тем ЕС обещал Киеву до конца будущего года 90 млрд евро: половину суммы европейцы найдут, просто взяв деньги в долг. Еще 45 млрд собираются переложить на англичан или канадцев. Ни в Лондоне, ни в Оттаве охотников влезать в крупные долги из-за Украины, похоже, нет. Американцы же готовы передавать ВСУ оружие, но только за деньги.

При таких взаимоисключающих подходах участников их встреча в Брюсселе не могла не закончиться провалом.