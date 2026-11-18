Встреча лидеров России, США и Китая: какие темы могут войти в глобальную повестку
Переговоры глав России, США и Китая способны послужить стабилизации мировой обстановки. Вопросами безопасности переговоры не ограничатся.
Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына:
"Три важнейших государства мира наконец-то решили отбросить внешние противоречия и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свои позиции по ключевым проблемам мирового развития. Среди них - ядерное перевооружение, искусственный интеллект, конфликт на Ближнем Востоке, вопросы мировой торговли и глобальный энергетический кризис".
По словам эксперта, для проведения такой встречи существуют определенные условия, и она не охватит всю широчайшую повестку, включая самые критические моменты в отношениях России и Соединенных Штатов Америки.
"Если судить по Китаю, он готов обсуждать то, что ему близко и что он считает приоритетным с точки зрения глобального развития. Поэтому глобальная повестка, безусловно, обсуждаться будет", - резюмировал Эсен Усубалиев.