Переговоры глав России, США и Китая способны послужить стабилизации мировой обстановки. Вопросами безопасности переговоры не ограничатся.

Эсен Усубалиев, декан факультета Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына:

"Три важнейших государства мира наконец-то решили отбросить внешние противоречия и сесть за стол переговоров, чтобы обсудить свои позиции по ключевым проблемам мирового развития. Среди них - ядерное перевооружение, искусственный интеллект, конфликт на Ближнем Востоке, вопросы мировой торговли и глобальный энергетический кризис".

По словам эксперта, для проведения такой встречи существуют определенные условия, и она не охватит всю широчайшую повестку, включая самые критические моменты в отношениях России и Соединенных Штатов Америки.

"Если судить по Китаю, он готов обсуждать то, что ему близко и что он считает приоритетным с точки зрения глобального развития. Поэтому глобальная повестка, безусловно, обсуждаться будет", - резюмировал Эсен Усубалиев.