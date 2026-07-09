Стали известны итоги встречи на саммите НАТО в Анкаре Навроцкого и Зеленского - она не привела к урегулированию польско-украинского конфликта, заявляет Варшава.

Киев не желает отказываться от прославления бандеровщины. Это, в свою очередь, делает невозможным примирение и возвращение на прежний уровень взаимоотношений.

Меж тем волна возмущения ширится: к обличению официального Киева присоединился Европарламент, приняв резолюцию с осуждением политики прославления нацизма, которой все более демонстративно придерживаются киевские власти. Европарламент критикует Киев за героизацию террористов и гитлеровских пособников, а также называет такую политику препятствием на пути Украины в Евросоюз.

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