В Женеве в эти минуты проходят переговоры Минской группы ОБСЕ с представителями Азербайджана. Напомним, это пока единственный действующий формат переговоров по Нагорному Карабаху. Его сопредседателями являются Россия, Франция и США. Встреча проходит в закрытом формате. В Карабахе тем временем продолжаются бои по всей линии соприкосновения.