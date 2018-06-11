Встреча "нормандской четверки" сегодня будет посвящена урегулированию конфликта в Донбассе

В Берлине сегодня пройдет очередная встреча "нормандской четверки", посвященная урегулированию конфликта в Донбассе. Одна из основных тем - перспектива реализации специальной миротворческой миссии. Будут затронуты и традиционные для этого формата вопросы: отвод тяжелых вооружений и сохранение перемирия.

Первая за полтора года "нормандская" встреча в столице Германии состоится на уровне министров иностранных дел четырех стран, кроме представителя ФРГ в переговорах будут участвовать главы внешнеполитических ведомств Франции, Украины и России. Перерыв был вызван ожиданием результатов парламентских выборов в Германии и президентских выборов во Франции, а также России.