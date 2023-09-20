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Встреча президентов Польши и Украины отменена

Впервые с начала украинского конфликта встреча лидеров Польши и Украины отменена, сообщает издание Rzeczpospolita. Напряженность между странами возникла из-за поставок дешевой украинской сельхозпродукции, которые привели к банкротству фермерских хозяйств в Польше. Действия Киева Дуда сравнил "с утопленником, который хватается за соломинку". Тем временем, согласно последним опросам, 80% поляков выступают за ограничение помощи Украине.

Как пишет Bloomberg, поддержка украинских беженцев в Польше (в том числе предоставление разрешений на работу, бесплатный доступ к школам, медобслуживанию и семейным пособиям) в следующем году продленане будет.

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