Встреча президентов Польши и Украины отменена

Впервые с начала украинского конфликта встреча лидеров Польши и Украины отменена, сообщает издание Rzeczpospolita. Напряженность между странами возникла из-за поставок дешевой украинской сельхозпродукции, которые привели к банкротству фермерских хозяйств в Польше. Действия Киева Дуда сравнил "с утопленником, который хватается за соломинку". Тем временем, согласно последним опросам, 80% поляков выступают за ограничение помощи Украине.