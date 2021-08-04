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Встреча президентов США и Украины состоится 30 августа: Зеленский едет к Байдену, как вассал к сюзерену
Украинские политики в преддверии встречи американского и украинского президентов, которая состоится 30 августа, настроены на проигрыш: нет сценария, который бы обещал стране по итогам переговоров хоть какие-то выгоды. Официальный Киев сделал все, чтобы позиции Украины на международной арене были крайне слабы: фактически Зеленский едет к Байдену, как вассал к сюзерену.
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