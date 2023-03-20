Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится ориентировочно в 16:30 мск

Президент РФ Владимир Путин и Председатель КНР Си Цзиньпин начнут общение в понедельник во второй половине дня, сообщает ТАСС.

"Во второй половине дня, ориентировочно в 16:30 [мск], продолжится международная часть сегодняшнего дня у Президента Путина, и связана она будет со встречей с Си Цзиньпином", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что у лидеров состоится беседа один на один, которая продолжится за неформальным обедом. "Сегодня будет неформальное, но прямое и очень важное общение Путина и Си Цзиньпина. Главы двух государств будут поднимать наиболее актуальные вопросы на свое усмотрение", - добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что основным днем визита Си Цзиньпина станет вторник, 21 марта. Начало программы ожидается в 15:00 мск. "Сначала церемония официальной встречи, потом переговоры в узком составе, переговоры в расширенном составе, подписание документов, заявление для СМИ. Будет также государственный обед. Поэтому очень обширная программа в рамках этого визита", - заключил пресс-секретарь Президента РФ. По его словам, все эти мероприятия "пойдут одно за одним, все будет происходить в Большом Кремлевском дворце".